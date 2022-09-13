Подмосковных фермеров пригласили на бесплатный курс повышения квалификации | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 15:44 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковных фермеров пригласили на бесплатный курс повышения квалификации

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Федеральный центр компетенций на базе Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева пригласил на повышение квалификации всех специалистов, которые работают в агропромышленном комплексе. В целом для фермеров предусмотрено 45 различных программ.

Программы охватывают такие направления, как растениеводство, животноводство, агроинженерия, мелиорация, а также вопросы экономики и управления. Обучение будет проходить в очень удобном для всех формате — онлайн. Длительность каждого из обучений составит 16 часов. Среди направлений есть максимально востребованные на сегодняшний день.

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«Среди программ повышения квалификации — очень востребованные направления, такие как, например, „Современные технологии в овощеводстве“, „Пчеловодство“, „Использование беспилотных летательных аппаратов в мониторинге сельхозугодий“, „Налогообложение агробизнеса“ и целый ряд других», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По итогам обучения всем его участникам будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Занятия стартуют уже совсем скоро — 15 сентября. Записаться на них можно на официальном сайте Академии, а также по номеру телефона 8(499) 977-92-20.

Ранее стало известно, что фермеры смогут получать землю в Московской области за символическую сумму. С таким предложением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

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