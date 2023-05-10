Подмосковье 10 мая 2023, 13:06 Подмосковных экспортеров пригласили презентовать свои продукты на бизнес-сессии в Баку Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья проведет бизнес-миссию в Баку. К участию приглашаются малые и средние предприниматели региона, которые планируют развивать экспорт.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что мероприятие пройдет в сентябре в городе Баку. Участие будет особенно интересно компаниям, которые активно развивают экспортные каналы сбыта и планируют поставлять товары в Иран.

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Участники бизнес-миссии смогут презентовать продукцию потенциальным азербайджанским покупателям, принять участие в бизнес-встречах.

Фонд поддержки ВЭД оплатит аренду площадей для делового мероприятия, поможет подобрать потенциальных иностранных покупателей, обеспечит техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Узнать подробности можно по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 01) или по адресу электронной почты eka@exportmo.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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