Подмосковье 04 сентября 2023, 13:17 Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар о помощи искусственного интеллекта в работе Unsplash

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Вебинар на тему «Искусственный интеллект как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий на внешних рынках» проведут для экспортеров в Подмосковье. Мероприятие состоится 6 сентября в 11:00.

Участникам семинара расскажут, как нейросети помогут в решении экспортных задач, как правильно выбрать рынок и многое другое. Записаться на обучение и узнать подробности можно на сайте Фонда ВЭД.

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Фонд проводит образовательные программы для подмосковных компаний, уже развивающих экспортную работу или только готовящихся выйти на внешние рынки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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