Подмосковье 31 августа 2023, 16:27 Подмосковных экспортеров пригласили на международную выставку в ОАЭ Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей на международную выставку в Дубае. «ArabPlast 2023» пройдет с 13 по 15 декабря.

Ежегодно на выставку приезжают производители пластмасс, нефтехимии, упаковки, а также представители резиновой промышленности. Отмечается, что регион Ближнего Востока является перспективным экспортным направлением.

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Подать заявку на участие, а также уточнить подробности выставки можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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