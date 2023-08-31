31 августа 2023, 16:27
Подмосковных экспортеров пригласили на международную выставку в ОАЭ
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает предпринимателей на международную выставку в Дубае. «ArabPlast 2023» пройдет с 13 по 15 декабря.
Ежегодно на выставку приезжают производители пластмасс, нефтехимии, упаковки, а также представители резиновой промышленности. Отмечается, что регион Ближнего Востока является перспективным экспортным направлением.
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Подать заявку на участие, а также уточнить подробности выставки можно на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
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