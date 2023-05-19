Подмосковье 19 мая 2023, 14:38 Подмосковных экспортеров пригласили на бизнес-миссию в Узбекистан Unsplash

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья проведет выездную сессию в Узбекистане. К участию приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, которые готовы представить свою продукцию на экспорт.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что поездка в Ташкент планируется на июль. Бизнес-миссия будет интересна компаниям, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортировать в Узбекистан. На мероприятии будет возможность представить свои товары и встретиться с потенциальными партнерами.

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Фонд поддержки ВЭД оплатит аренду площадей для мероприятия, поможет с поиском и подбором иностранных покупателей, обеспечит лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно.

Узнать о деталях события можно у Романа Праскунина по электронной почте praskunin@exportmo.ru или по телефону +7 (985) 781-59-67.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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