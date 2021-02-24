Подмосковных детей без билета давно не высаживают из автобуса. Теперь это запрещено и по России

В России приняли закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета. В Подмосковье перевозчики приняли такое решение еще в 2017 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова пояснила, что вопрос о несовершеннолетних безбилетниках давно стоял у перевозчиков по всей стране. Она отметила, что поддержка проекта, защищающего детей, от Госдумы — это важный шаг.

Кротова напомнила, что в 2017 году в регионах произошел ряд случаев, когда детей без билета высаживали из транспорта, и они фактически оказывались в опасных для жизни обстоятельствах.

«Тогда крупнейший перевозчик области Мострансавто и вслед за ним и другие перевозчики региона приняли внутреннее решение — не высаживать безбилетных детей, которые ехали без сопровождения взрослых. Каждый случай высадки детей детально разбирается, и принимаются соответствующие меры», — уточнила Анна Кротова.

Водителям подмосковных компаний-перевозчиков постоянно напоминают о запрете высаживать детей из автобусов. Если несовершеннолетний не может оплатить проезд, его все равно довезут до нужной остановки.

«Конечно, мы понимаем, что ущерб, понесенный нами, как перевозчиком, минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью, а иногда и жизни ребенка. У нас более 1200 маршрутов по всей Московской области и некоторые из них очень длительные, например, „Москва — Коломна“. Поэтому родителям необходимо контролировать баланс ученических карт „Стрелка“, а также заботиться о документах, подтверждающих возможность льготного проезда и возраст ребенка», — подчеркнул генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

В Мострансавто все случаи, когда детей высаживают из автобусов, разбираются. Водителя, оставившего ребенка в опасности, могут уволить.

Основная проблема — водителю иногда сложно определить возраст пассажира. В Мострансавто рассказали о случае, когда в автобус зашла пара молодых людей, водитель несколько раз попросил их оплатить проезд, потому что не думал, что перед ним дети. После чего молодые люди просто вышли из автобуса, не сказав ни слова. На следующий день мама девочки написала, что ей нет 16 лет.

Чтобы исключить такие ситуации, Мострансавто призывал родителей не забывать о контроле баланса ученических транспортных карт, а также пояснить своим детям правила проезда в общественном транспорте. По новому закону контролеры могут спросить у пассажиров документы, удостоверяющие личность, если у них появятся сомнения при определении возраста.