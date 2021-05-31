Подмосковных дачников призвали укрыть рассаду из-за заморозков

Подмосковье до середины следующей неделе ждут ночные заморозки. Чтобы не потерять уже высаженную рассаду, синоптики призвали дачников прикрыть растения.

«До середины будущей недели в Подмосковье ночи будут холодными, особенно на востоке и северо-востоке в пониженных местах рельефа. Многие дачники уже высадили в открытый грунт рассаду, чтобы уберечь теплолюбивые растения, не забудьте их прикрыть», — посоветовали на сайте «Метеоновости».

Влияние антициклона начало усиливаться 30 мая. Осадков и облаков на небе будет становится все меньше, пообещали синоптики. При этом северо-восточные ветер принесет в столичный регион холодный воздух.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода вернется в Москву и область только с 3 июня. Ночью 1 числа столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов, а днем будет от +14 до +19. Под утро температура опустится до +4…+9, а после полудня воздух на улице прогреется до +15…+20. При этом к следующим выходным ожидается до +27 жары.