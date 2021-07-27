Подмосковных частников оштрафовали на 33 млн рублей за борщевик на участках

В Московской области продолжают проверять участки частных собственников на наличие борщевика. С начала года инспекторы оштрафовали нарушителей более чем на 33 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

Только за последнюю неделю инспекторы выписали частным собственникам земель штрафов за борщевик на участках на 19 миллионов рублей. С начала года сумма взысканий превысила 33 миллиона рублей.

Наказание за борщевик на участках получили собственники более 350 участков, 170 из них оштрафовали за прошлую неделю, уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Уже несколько лет муниципальный земельный контроль Подмосковья является одним из основных и действенных инструментов в борьбе с распространением борщевика Сосновского по территории региона. Благодаря выявлению земельными инспекторами очагов опасного сорняка административные комиссии округов Подмосковья имеют правовые рычаги воздействия на тех правообладателей, которые не выполняют своих обязанностей по содержанию земель и тем самым подвергают здоровье людей опасности», — рассказала Адигамова.

Больше всего штрафов выписали частникам в городском округе Истра. Там с нарушителей взыскали порядка 13 миллионов рублей, в Клину сумма штрафов достигла почти восьми миллионов рублей, в Рузском округе и Шатуре — 2,7 и 2,1 миллиона рублей соответственно, а собственники участков Солнечногорска заплатили за нарушения больше двух миллионов рублей.