facebook_pixel
    28 июня 2021, 17:39

    Подмосковных бизнесменов пригласили на конкурс субсидий для возмещения затрат

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Бизнесменам из Подмосковья помогут возместить часть затрат, вложенных в покупку оборудования для развития своего дела. Конкурсный отбор начнется 1 июля.

    Подмосковных бизнесменов пригласили на конкурс субсидий для возмещения затрат | Изображение 1

    Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, субсидии предоставят из бюджета региона.

    Предоставление субсидий — одна из наиболее востребованных мер поддержки, а субсидия на покупку оборудования — одна из популярных в Подмосковье

    Екатерина Зиновьева.

    Она объяснила, что предприниматели смогут возместить до 50% затрат. Объем самой компенсации может составить до 10 миллионов рублей.

    Субсидированию подлежат траты, произведенные с октября прошлого года. Заявки можно подать до 30 июля.

    Сделать это поможет портал госуслуг. Все подробности можно уточнить на горячей линии 0150.