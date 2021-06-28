Подмосковных бизнесменов пригласили на конкурс субсидий для возмещения затрат

Бизнесменам из Подмосковья помогут возместить часть затрат, вложенных в покупку оборудования для развития своего дела. Конкурсный отбор начнется 1 июля.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, субсидии предоставят из бюджета региона.

Предоставление субсидий — одна из наиболее востребованных мер поддержки, а субсидия на покупку оборудования — одна из популярных в Подмосковье Екатерина Зиновьева.

Она объяснила, что предприниматели смогут возместить до 50% затрат. Объем самой компенсации может составить до 10 миллионов рублей.

Субсидированию подлежат траты, произведенные с октября прошлого года. Заявки можно подать до 30 июля.

Сделать это поможет портал госуслуг. Все подробности можно уточнить на горячей линии 0150.