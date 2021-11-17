Подмосковных бизнеследи обучат умному предпринимательству

В Подмосковье действует специальная программа по обучению женщин бизнесу. Название у нее говорящее: «Леди-007». Это бизнес-акселератор, в Подмосковье открылся поток обучения для действующих бизнесвумен.

«Мы прокачиваем во всех областях. Сразу даем рабочие инструменты, которые девушки берут и внедряют здесь и сейчас в своем бизнесе. И за полтора месяца они показывают хорошие результаты прокачки бизнеса и выходят на следующий виток развития», — рассказала руководитель бизнес-акселератора «Леди-007» Марина Плигина.

Обучение на проекте бесплатное, оно ведется в форме лекций, практикумов и вебинаров. Есть также домашние задания. Прорабатываются такие моменты, как тайм менеджмент, маркетинг, финансы и личная эффективность, личный бренд. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что власти региона готовы поддерживать программу, особенно в непростое время для экономики.

Создатели проекта отмечают, что готовят отдельную программу для каждого региона, учитывают особенности и потребности. Программы учат делать бизнес более устойчивым, эффективным и выходить на новые обороты. Одна из участниц проекта, руководитель цветочной студии «Лаванда» Людмила Андреюшкова отмечает, что даже бывалым бизнесвумен есть чему поучиться.

«Инстаграм, электронные площадки. Потому что даже сейчас есть такие меры поддержки, когда компенсируют затраты на маркетплейсах. Мы хотим выйти на маркетплейс и тоже этому будем учиться», — отметила она.