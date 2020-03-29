Подмосковных автомобилистов предупредили о мотоциклистах на дороге

Благодаря теплой погоде в Подмосковье начался вело- и мотосезон. В ДТП с участием двухколесного транспорта гибнут люди, сообщили в региональном Минтрансе. Только за последние пару дней в авариях умерли трое мотоциклистов.

Учитывая хорошую погоду в регионе, на дороги выехали мотоциклисты, и увеличилось число велотранспорта. С начала года на дорогах области погибли уже четыре мотоциклиста и два велосипедиста. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что столкновения с мотоциклами чаще всего происходят во время перестроения машин. При этом и сами водители мотоциклов зачастую сильно превышают скорость, а также не учитывают, что другие участники движения могут их не заметить.

В министерстве напомнили мотоциклистам и велосипедистам о том, что в последние дни трафик на дорогах увеличился из-за дачников.

Также водителей двухколесного транспорта призвали носить одежду со светоотражателями.