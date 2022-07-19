Подмосковных архитекторов пригласили на VI Международную выставку Build School

В Москве с 28 по 30 сентября будет проходить международная выставка Build School. Основной темой мероприятия в этом году станет инклюзивное образовательное пространство, рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Подмосковных архитекторов приглашают принять участие в выставке, подача заявок открыта до 1 августа.

«Детские сады и школы — важнейший ресурс для сбалансированного развития территории. Объекты образования сегодня должны не только соответствовать современным стандартам, но быть многофункциональными, высокотехнологичными, визуально привлекательными и комфортными для каждого ученика, независимо от его физических, эмоциональных, социальных и других особенностей. Архитектура несет в себе культурный код, воздействует на сознание, что особенно важно при формировании ценностных ориентаций в детстве», — отметила Александра Кузьмина.

Она подчеркнула, что в регионе с каждым годом появляется все больше знаковых проектов в сфере образования, которые становятся неотъемлемой частью современной среды для жизни. Московская область традиционно представит на выставке Build School самые интересные проекты.

В рамках выставки пройдет традиционный ежегодный смотр-конкурс с вручением Национальной премии за лучший реализованный проект. Участвовать в конкурсе могут архитекторы, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты и студенты.

Электронная регистрация на участие в выставочной программе продлится до 1 августа 2022 года. Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Также в рамках выставки состоится конкурс Build School Project, где архитекторы представят лучшие проекты и постройки дошкольных и школьных зданий, спроектированные отечественными и зарубежными компаниями. Срок подачи заявок для участия в конкурсе Build School Project — до 5 августа 2022 года.

Организаторами выставки Build School выступают Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России при поддержке Минстроя РФ, Минпросвещения России.