27 ноября 2023, 15:03
Подмосковных аграриев пригласили на бизнес-форум в Истре
Муниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области» пройдет в Истре 28 ноября. На секцию о сельском хозяйстве пригласили аграриев региона.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на встрече будут присутствовать представители профильных министерств. Они расскажут о сертификации сельхозпродукции, маркировке при выходе на маркетплейсы, а также о требованиях по аренде и покупке земли.
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Также участники смогут обменяться опытом, лучшими практиками и обсудить другие важные вопросы.
Форум пройдет в музее «Новый Иерусалим». Подробнее о нем можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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