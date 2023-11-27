Подмосковье 27 ноября 2023, 15:03 Подмосковных аграриев пригласили на бизнес-форум в Истре Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Муниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области» пройдет в Истре 28 ноября. На секцию о сельском хозяйстве пригласили аграриев региона.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на встрече будут присутствовать представители профильных министерств. Они расскажут о сертификации сельхозпродукции, маркировке при выходе на маркетплейсы, а также о требованиях по аренде и покупке земли.

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Также участники смогут обменяться опытом, лучшими практиками и обсудить другие важные вопросы.

Форум пройдет в музее «Новый Иерусалим». Подробнее о нем можно узнать по ссылке.

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