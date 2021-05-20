Подмосковных аграриев поддержали на 1,7 млрд рублей с начала года

Производители сельскохозяйственной продукции Подмосковья с начала года получили от государства субсидии на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК Подмосковья получили более 1,7 миллиарда рублей господдержки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что всего на поддержку и развитие сельского хозяйства региона в этом году выделили 5,6 миллиарда рублей.

«Субсидии предоставляются сейчас не только на проведение весенних полевых работ, но и на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства», — уточнил Воскресенский.

Производители сельскохозяйственной продукции Подмосковья в этом году могут воспользоваться различными видами поддержки, всего их представлено более 30.