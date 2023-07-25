Подмосковье 25 июля 2023, 21:15 Подмосковные журналисты поучаствовали в турнире в рамках Международного шахматного форума Фото: Федерация шахмат Московской области

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Представители подмосковных СМИ поучаствовали в шахматном турнире журналистов. Мероприятие состоялось в рамках Международного шахматного форума Мoscow Open-2023, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игры организовали во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Журналисты играли друг с другом и президентом Федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным. Их поделили на категории: мужчины, женщины и СМИ Подмосковья. Призовой фонд чемпионата составил 100 тысяч рублей.

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«Для участия мы специально пригласили тех, кто пишет про шахматы и играет в них. Победила Александра Селифонова, которая работает в пресс-службе Федерации шахмат Московской области. Второе место у Альберта Минуллина, который постоянно пишет для „Российской газеты“ и тоже работает в нашей Федерации в качестве исполнительного директора», — заявил Карякин.

Третье место поделили Олег Богатов из РИА «Новости. Спорт» и Александр Шапиро из «Вечерней Москвы». Среди женщин лучшей стала Татьяна Овсянникова, второй — Татьяна Мудрагей, а третьей — Наталья Еркина. Среди СМИ лучшими стали Дмитрий Бабкин, Игорь Кравченков и Евгения Зеленая.

После награждения Федерация шахмат Московской области и группа «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве.

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