Подмосковье 27 июля 2023, 09:25 Подмосковные ЖК «Малая Истра» и «Восточный» достроят в сентябре пресс-служба МинЖил политики МО

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Ход строительства жилых комплексов «Малая Истра» и «Восточный» проконтролировали в Подмосковье. Оба ЖК планируется сдать в эксплуатацию в сентябре — об этом сообщили в Министерстве жилищной политики региона.

ЖК «Малая Истра» возводят с помощью Фонда защиты прав участников долевого строительства Московской области. В пяти первых домах уже выдают ключи от квартир, в оставшихся трех ведутся монтаж инженерных сетей и благоустройство. Завершаются работы по кровле и внутренней отделке помещений. Ввести корпуса в эксплуатацию планируется в сентябре, квартиры здесь ждут 250 человек.

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ЖК «Восточный тоже достраивает Фонд. Сейчас здесь благоустраивают территорию, монтируют инженерные сети и отделывают квартиры. Ввод объекта также намечен на сентябрь. В правах восстановят 431 дольщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.