Подмосковные животноводы вошли в тройку лучших на Всероссийском конкурсе

Подмосковные животноводы вошли в первую тройку на Всероссийском конкурсе лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Аграрии заняли второе место. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Конкурс лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров молочного и мясного животноводства проводится в России во второй раз, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В престижных состязаниях приняли участие победители II Московского областного конкурса „Лучший по профессии среди зоотехников-селекционеров“ 2020 года — зоотехник-селекционер ФГУП „Пойма“ городского округа Луховицы — Зоя Миюц и зоотехник — селекционер предприятия „Зубцовский ГВА“ Сергиево-Посадского городского округа — Алла Белякова. Почетное второе место в номинации „Практическая работа с автоматизированными базами данных“ заняла Зоя Миюц», — уточнил министр.

Мероприятие прошло в Республике Татарстан. Лучших выбирали из 77 участников из 63 регионов страны.

Воскресенский уточнил, что жюри оценивало практические навыки и теоретические знания.

«Судьи оценивали практические навыки работы с автоматизированными базами данных, проведения оценки племенной ценности животных. Также оценивались теоретические данные в сфере молочного и мясного скотоводства», — отметил Сергей Воскресенский.

Победителей определили в девяти номинациях. Главная цель соревнования аграриев — совершенствование профессионального мастерства, практических навыков и повышение теоретических знаний работников отрасли.