Подмосковные животноводы получили субсидии на 1,8 миллиарда рублей

Около 1,8 миллиарда рублей выделили животноводам из Подмосковья. Это деньги, начисленные для поддержки и развития областных хозяйств.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, выделенная сумма — это около 90% от лимитов.

Такие субсидии выделили на стимулирование производства молока, молочное и племенное животноводство Сергей Воскресенский.

Он рассказал, что отрасль животноводства — самая непростая в агропромышленном комплексе. Сегодня она приоритетная для Подмосковья.

«Эта поддержка необходима на самом серьезном уровне», — сказал министр.

По его словам, она поможет и сохранить племенное поголовье животных, и обеспечить рост валового производства молока.

Выплаты доступны всем животноводческим предприятиям — как крупному, так и малому агробизнесу.