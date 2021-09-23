Подмосковные животноводы получили субсидии на 1,8 миллиарда рублей
Около 1,8 миллиарда рублей выделили животноводам из Подмосковья. Это деньги, начисленные для поддержки и развития областных хозяйств.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, выделенная сумма — это около 90% от лимитов.
Такие субсидии выделили на стимулирование производства молока, молочное и племенное животноводство
Он рассказал, что отрасль животноводства — самая непростая в агропромышленном комплексе. Сегодня она приоритетная для Подмосковья.
«Эта поддержка необходима на самом серьезном уровне», — сказал министр.
По его словам, она поможет и сохранить племенное поголовье животных, и обеспечить рост валового производства молока.
Выплаты доступны всем животноводческим предприятиям — как крупному, так и малому агробизнесу.