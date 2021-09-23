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    23 сентября 2021, 11:48

    Подмосковные животноводы получили субсидии на 1,8 миллиарда рублей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 1,8 миллиарда рублей выделили животноводам из Подмосковья. Это деньги, начисленные для поддержки и развития областных хозяйств.

    Подмосковные животноводы получили субсидии на 1,8 миллиарда рублей | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, выделенная сумма — это около 90% от лимитов.

    Такие субсидии выделили на стимулирование производства молока, молочное и племенное животноводство

    Сергей Воскресенский.

    Он рассказал, что отрасль животноводства — самая непростая в агропромышленном комплексе. Сегодня она приоритетная для Подмосковья.

    «Эта поддержка необходима на самом серьезном уровне», — сказал министр.

    По его словам, она поможет и сохранить племенное поголовье животных, и обеспечить рост валового производства молока.

    Выплаты доступны всем животноводческим предприятиям — как крупному, так и малому агробизнесу.