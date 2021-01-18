Подмосковные жители стали реже жаловаться в ЕДС по категориям Госжилинспекции с начала года

Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина рассказала, что в пятерке муниципалитетов с наибольшими темпами снижения числа обращений оказались Жуковский, Шаховская, Серпухов, Лыткарино и Богородский.

Чаще всего жители обращались в ЕДС по вопросам, касающимся содержания подъездов: неисправность освещения и входных дверей, а также ненадлежащая уборка. Среди других проблем, которые находятся на особом контроле Госжилинспекции, некачественное отопление, наледи и сосульки на крышах многоквартирных домов.

Отмечается, что все заявки жителей области каждый день детально анализируются вместе с представителями органов местного самоуправления. Заявку в ЕДС можно подать через портал eds.mosreg.ru.