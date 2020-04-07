Подмосковные жители смогут получить бесплатно онлайн-консультацию ветеринаров

По словам главы областного Минсельхоза Андрея Разина, владельцы домашних питомцев и сельскохозяйственных животных могут проконсультироваться у ветеринаров, не посещая клинику. Это можно будет сделать в режиме онлайн-видео, не покидая дома.

«Что важно — советы врачи дают бесплатно. В сложившейся эпидемиологической ситуации это необходимое решение», — подчеркнул министр.

Уточняется, что на порталах ветеринарных клиник области создан раздел онлайн-консультаций. Владельцы животных могут узнать у специалистов алгоритм действий при заболевании питомца, а также задать вопросы по уходу, содержании и вакцинации животных.