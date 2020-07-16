Подмосковные жители сделали более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

В Подмосковье иммуноферментный анализ крови за последнюю неделю сдали около 40 тысяч человек. За два месяца показатель достиг 200 тысяч. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

И на сегодняшний день в Подмосковье у 19,9% прошедших данное исследование обнаружено содержание антител Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что диагностика необходима «для определения популяционного иммунитета к коронавирусу».

Пройти ИФА-исследование удастся после записи в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30. Тестирование проводят бесплатно в рамках ОМС.

ИФА-анализы позволяют выявить только тех, кто уже переболел COVID-19. Носителей в бессимптомной форме определить нельзя.

Иммуноферментный анализ в Подмосковье делают с 8 мая. Кровь берут из вены — это самый точный способ определения антител. Еще одну такую лабораторию открыли в больнице Королева.