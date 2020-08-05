05 августа 2020, 18:53
Подмосковные жители опять смогут пополнять наличными карты «Стрелка»
Изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), которые ограничивают пополнения наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка». Поэтому жителям и гости Московской области снова могут пополнить баланс карты наличными. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Жителям и гостям Подмосковья вновь доступно пополнение транспортных карт „Стрелка“ наличными без комиссии в отделениях ФГУП „Почта России“ в Московской области, кассах и автостанциях АО „Мострансавто“, пригородных кассах ОАО „ЦППК“ и ОАО „МТ ППК“», — отмечается в сообщении ведомства.
На сайте www.strelkacard.ru есть информация, как пополнить транспортные карты наличными и безналичными способами.