Подмосковные жители опять смогут пополнять наличными карты «Стрелка»

«Жителям и гостям Подмосковья вновь доступно пополнение транспортных карт „Стрелка“ наличными без комиссии в отделениях ФГУП „Почта России“ в Московской области, кассах и автостанциях АО „Мострансавто“, пригородных кассах ОАО „ЦППК“ и ОАО „МТ ППК“», — отмечается в сообщении ведомства.

На сайте www.strelkacard.ru есть информация, как пополнить транспортные карты наличными и безналичными способами.