Подмосковные жители могут зарегистрироваться в качестве безработных дистанционно

«Необходимо обратить внимание, что в заявлении гражданин указывает центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания», — отметили в пресс-службе.

Глава ведомства Ирина Фаевская пояснила, что на портале надо подать резюме и заявление в электронном виде. Центры занятости сформируют все остальные данные путем межведомственного взаимодействия.

Жителям области, уволенным в 2020 году, имеющим с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности и признанным безработными, положена региональная доплата к пособию по безработице до 15 тысячи рублей.