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    21 июля 2020, 16:01

    Жители Подмосковья смогут пожаловаться на сдвиг сроков отключения горячей воды онлайн

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    Отправить жалобу на несоблюдение сроков отключения горячей воды в Подмосковье можно онлайн. Сделать это позволит интерактивная карта. Доступны там и графики. А все обращения круглосуточно мониторят операторы.
    Жители Подмосковья смогут пожаловаться на сдвиг сроков отключения горячей воды онлайн

    За жалобами следят специалисты ситуационно-аналитического центра подмосковного Министерства энергетики. Отключения горячей воды продлятся до 31 августа. Однако сроки не должны превысить двух недель. Об этом напомнил министр энергетики региона Александр Самарин.

    Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков

    Александр Самарин.

    А посетили интерактивную карту отключений воды уже 471 495 пользователей. Сделать это можно с телефона и компьютера. На ресурс подписались более трех тысяч человек.

    Жители Подмосковья смогут пожаловаться на сдвиг сроков отключения горячей воды онлайн | Изображение 1

    Чтобы увидеть графики отключений, потребуется выбрать свой дом на карте. Затем в режиме «Фильтры» пользователям удастся проследить за своевременным завершением работ в указанный период.

    Во время отключений наладят тепловое оборудование, заменят неисправные элементы в котельных и не только. Это позволит избежать технологических нарушений зимой.

    Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Перейти на нее удастся с помощью QR-кода при сканировании его камерой телефона или по ссылке.

    Жители Подмосковья смогут пожаловаться на сдвиг сроков отключения горячей воды онлайн | Изображение 2

    Саму интерактивную карту плановых отключений разработали и запустили в Министерстве энергетики Подмосковья. Это сделали по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    При технологических нарушениях необходимо сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу округа, на дежурный номер УК или в администрацию.

    Новости SMI.FM