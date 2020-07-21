Жители Подмосковья смогут пожаловаться на сдвиг сроков отключения горячей воды онлайн

За жалобами следят специалисты ситуационно-аналитического центра подмосковного Министерства энергетики. Отключения горячей воды продлятся до 31 августа. Однако сроки не должны превысить двух недель. Об этом напомнил министр энергетики региона Александр Самарин.

Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков Александр Самарин.

А посетили интерактивную карту отключений воды уже 471 495 пользователей. Сделать это можно с телефона и компьютера. На ресурс подписались более трех тысяч человек.

Чтобы увидеть графики отключений, потребуется выбрать свой дом на карте. Затем в режиме «Фильтры» пользователям удастся проследить за своевременным завершением работ в указанный период.

Во время отключений наладят тепловое оборудование, заменят неисправные элементы в котельных и не только. Это позволит избежать технологических нарушений зимой.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Перейти на нее удастся с помощью QR-кода при сканировании его камерой телефона или по ссылке.

Саму интерактивную карту плановых отключений разработали и запустили в Министерстве энергетики Подмосковья. Это сделали по поручению губернатора Андрея Воробьева.

При технологических нарушениях необходимо сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу округа, на дежурный номер УК или в администрацию.