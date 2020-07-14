Подмосковные жители могут контролировать взносы на капремонт в новом личном кабинете

«Для удобства жителей создан личный кабинет на сайте Фонда, где каждый может проконтролировать оплаты, совершенные на прямую или через платежного агента, а также увидеть результаты перерасчета», — обратил внимание глава профильного ведомства Антон Велиховский.

Он напомнил, что для всех собственников помещений, чьи многоквартирные дома включены в программу капремонта, взносы на капитальный ремонт являются обязательными.

В свою очередь гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов отметил, что для любого собственника личный кабинет доступен круглосуточно. В любое удобное время жители области могут проверить оплату, задолженность и перерасчет.

«Приглашаем всех собственников Подмосковья зарегистрироваться и получать актуальную информацию по оплатам в режиме онлайн!» — добавил Николов.