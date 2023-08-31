Подмосковье 31 августа 2023, 13:42 Подмосковные застройщики смогут вести документацию полностью в электронном виде с сентября Главгосстройнадзор МО

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Порядок ведения документации при строительстве изменится в Подмосковье с 1 сентября. Теперь оно будет вестись в электронном виде без обязательного дублирования на бумаге.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, изменения затронут документацию при возведении объектов капитального строительства. Новый приказ отменит устаревшие распоряжения Ростехнадзора. Благодаря этому документооборот переведут полностью в электронный вид. Это позволит упростить работу застройщиков и снизить административную нагрузку на бизнес.

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