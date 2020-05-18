Подмосковные застройщики готовы возобновить работу. Получено 633 заявки

Они отправили уведомления в Главгосстройнадзор. Остальные застройщики подадут заявки до 25 мая, доведя свои объекты до полной готовности к соблюдению санитарных требований.

Работу можно продолжить при неукоснительном выполнении всех мер безопасности в условиях пандемии. Об этом рассказал главный строительный инспектор региона Артур Гарибян.

«Однако снятие части временных ограничений не означает, что можно расслабиться и вернуться к работе в прежнем режиме. Я призываю застройщиков проявить ответственность, полностью выполняя требования», — сказал он.

Инспектор подчеркнул, что специалисты Главгосстройнадзора окажут помощь для возобновления работ. Актуальные сведения об этом размещены на сайте ведомства.

Проверка готовности

На сегодняшний день уже 88% жилых объектов соответствуют утвержденному стандарту организации строительства с целью недопущения распространения COVID-19. Это показали рейды, проведенные сотрудниками ведомства.

Так, во время проверок используют электронные чек-листы — они позволяют автоматически создавать индекс безопасности конкретных площадок.

Возобновление строительства планировалось с 12 мая, но сроки перенесли на неделю. Дополнительное время было необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности сотрудников.

За год ввести в эксплуатацию планируют 346 многоквартирных домов, а также школы, детские сады, культурные и спортивные объекты.