Подмосковье 18 ноября 2023, 13:14 Подмосковные заказчики начали использовать «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов Главное контрольное управление Московской области

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Заказчики Московской области используют функционал портала исполнения контрактов «Пик ЕАСУЗ» для определения начальной цены контрактов. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

«В рамках развития системы портала исполнения контрактов был оптимизирован расчет стоимости начальной (максимальной) цены контрактов проектно-сметным методом», — добавили в ведомстве.

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Доработка позволит более рассчитать стоимость работы последнего года исполнения контракта. Это сократит долю дополнительных трат.

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