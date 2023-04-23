23 апреля 2023, 19:49
Подмосковные ЗАГСы зарегистрировали более 9 тысяч браков с начала года
С начала 2023 года в Московской области зарегистрировали более девяти тысяч браков. Об этом сообщила начальник Главного управления ЗАГС по региону Елена Филатова.
«Набирают популярность выездные площадки, открытые для регистрации брака в Подмосковье», — уточнила Филатова.
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По ее словам, в 2022 году браков зарегистрировали на 5,6 тысячи больше, чем в 2021-м.
В 2023 году в канун праздника Красная горка, который в этом году отмечается 23 апреля, молодожены подали более 800 заявок на регистрацию брака. В воскресенье для будущих супругов были открыты дворцы бракосочетания в Барвихе, в ТРЦ «Вегас» и на шести площадках выездного Дворца бракосочетания № 3.
Они находятся в Парке «Патриот», в Центральном парке культуры и отдыха у памятника «Петру и Февронии» в Мытищах и в парке «Малаховское озеро» в Люберцах, в бутик-отеле «Сенешаль» в Солнечногорске, в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках и парке «Фабричный труд» в Реутове.
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