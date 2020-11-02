Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, ЗАГСы Московской области продолжают оказывать все государственные услуги. Однако для снижения риска заражения они временно отказались от двух негосударственных услуг, которые обычно проходят в торжественной обстановке. Речь идет про имянаречение и чествование юбиляров семейной жизни.

Об этом рассказала начальник управления ЗАГС региона Елена Филатова. Она подчеркнула, что органы ЗАГС ежедневно принимают порядка 6,5 тысячи заявителей и оказывают около двух тысяч консультаций. Несмотря на пандемию, график работы остался прежним.

«Мы открыты для заявителей в том же режиме. Работаем со вторника по субботу включительно с 09:00 до 18:00. Выходные дни — воскресенье и понедельник. Мы по-прежнему оказываем услуги по регистрации рождения детей на удаленных рабочих местах, в роддомах и перинатальных центрах. Там мы работаем шесть дней в неделю с единственным выходным в воскресенье. Также с 09:00 до 18:00», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Филатова отметила, что ЗАГСы продолжают оказывать все государственные услуги, однако временно приостановили две негосударственные. Речь идет про имянаречение и чествование юбиляров семейной жизни, которые носят заявительный характер и обычно проходят в торжественной обстановке — с большим количеством гостей, музыкой и фотографами.

«Так как юбиляры семейной жизни — это, как правило, граждане 65+. Но при этом, если они изъявляют желание и обращаются к нам с просьбой, мы приходим к ним на дом и поздравляем их на дому», — отметила Филатова.

Она также рассказала об изменении, которое произошло в органах ЗАГС с ноября. Там ввели предварительную запись на посещение. Чтобы записаться, заявителю необходимо воспользоваться порталом госуслуг.

Источник фото: телеканал «360»

«Какие плюсы в такой предварительной записи? Прежде всего, заявитель не сидит в очереди, что снижает риски заражения и помогает избежать большого скопления людей», — отметила она.

При этом Филатова подчеркнула, что многие по-прежнему пользуются возможностью телефонной записи.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на нововведение, по двум государственным услугам — рождение и смерть — ЗАГСы работают без предварительной записи. Они регистрируются в течение 15 минут с момента заявления гражданина в органы ЗАГС.

Заключение брака в торжественной обстановке ЗАГСы будет проводить по-прежнему — по ранее принятым заявлениям, а также по заявлениям с портала госуслуг.

Источник фото: телеканал «360»

«Однако, в соответствии с рекомендациями Министерства юстиции России, мы ограничили количество гостей. В настоящее время мы предлагаем количество гостей ограничить десятью. И, конечно, наличие масок и перчаток — обязательно», — заключила Филатова.