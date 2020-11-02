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    02 ноября 2020, 14:21

    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, ЗАГСы Московской области продолжают оказывать все государственные услуги. Однако для снижения риска заражения они временно отказались от двух негосударственных услуг, которые обычно проходят в торжественной обстановке. Речь идет про имянаречение и чествование юбиляров семейной жизни.
    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме

    Об этом рассказала начальник управления ЗАГС региона Елена Филатова. Она подчеркнула, что органы ЗАГС ежедневно принимают порядка 6,5 тысячи заявителей и оказывают около двух тысяч консультаций. Несмотря на пандемию, график работы остался прежним.

    «Мы открыты для заявителей в том же режиме. Работаем со вторника по субботу включительно с 09:00 до 18:00. Выходные дни — воскресенье и понедельник. Мы по-прежнему оказываем услуги по регистрации рождения детей на удаленных рабочих местах, в роддомах и перинатальных центрах. Там мы работаем шесть дней в неделю с единственным выходным в воскресенье. Также с 09:00 до 18:00», — пояснила она.

    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Елена Филатова отметила, что ЗАГСы продолжают оказывать все государственные услуги, однако временно приостановили две негосударственные. Речь идет про имянаречение и чествование юбиляров семейной жизни, которые носят заявительный характер и обычно проходят в торжественной обстановке — с большим количеством гостей, музыкой и фотографами.

    «Так как юбиляры семейной жизни — это, как правило, граждане 65+. Но при этом, если они изъявляют желание и обращаются к нам с просьбой, мы приходим к ним на дом и поздравляем их на дому», — отметила Филатова.

    Она также рассказала об изменении, которое произошло в органах ЗАГС с ноября. Там ввели предварительную запись на посещение. Чтобы записаться, заявителю необходимо воспользоваться порталом госуслуг.

    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Какие плюсы в такой предварительной записи? Прежде всего, заявитель не сидит в очереди, что снижает риски заражения и помогает избежать большого скопления людей», — отметила она.

    При этом Филатова подчеркнула, что многие по-прежнему пользуются возможностью телефонной записи.

    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Несмотря на нововведение, по двум государственным услугам — рождение и смерть — ЗАГСы работают без предварительной записи. Они регистрируются в течение 15 минут с момента заявления гражданина в органы ЗАГС.

    Заключение брака в торжественной обстановке ЗАГСы будет проводить по-прежнему — по ранее принятым заявлениям, а также по заявлениям с портала госуслуг.

    Подмосковные ЗАГСы ввели предварительную запись, но продолжили работу в обычном режиме | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Однако, в соответствии с рекомендациями Министерства юстиции России, мы ограничили количество гостей. В настоящее время мы предлагаем количество гостей ограничить десятью. И, конечно, наличие масок и перчаток — обязательно», — заключила Филатова.