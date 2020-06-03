Подмосковные ЗАГСы перешли на прежний график работы. Но церемонии без гостей
Об этом сообщила РИАМО пресс-служба Главного управления ЗАГС Подмосковья. Там уточнили, что раньше работа была с 8 до 17 часов.
«Сейчас вернулось на уровень, который был до коронавируса», — сказал собеседник агентства.
Но на регистрации браков пока что не может быть свидетелей и гостей. Все церемонии проводят в неторжественной обстановке. Пары принимают по предварительной записи.
Областные ЗАГСы работают по вторникам, средам, пятницам и субботам. А четверг — санитарный день, когда дезинфицируют все поверхности и проветривают помещения.
За первый квартал этого года сотрудники ЗАГСов по всей России зарегистрировали 157,1 тысячи браков. По данным же Минюста, разводов зафиксировали меньше — 142,6 тысячи.
Снятие ограничений в Подмосковье
Для прогулок и спорта парки открыли 1 июня. Однако забывать о масках недопустимо.
С 3 июня возобновить работу в Подмосковье уже смогли салоны красоты и SPA, солярии, массажные центры и сауны площадью до 400 квадратных метров.
Для одиночных и семейных прогулок открыты и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт.
Заработали организации, занимающиеся подготовкой пилотов. В библиотеках возобновили книговыдачу, а посмотреть фильмы можно в автокинотеатрах. Открыты офисы МФЦ, строительные гипермаркеты, химчистки, центры ремонта одежды или обуви, компьютеров.