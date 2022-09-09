Подмосковные вузы и колледжи приняли свыше 22 тысяч студентов в новом учебном году | 360°

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Подмосковные вузы и колледжи приняли свыше 22 тысяч студентов в новом учебном году

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Всего более 85 тысяч студентов обучаются в вузах и колледжах Московской области. Наибольший интерес молодые люди проявляют к информационным системам и программированию.

В областных колледжах и вузах обучаются свыше 85 тысяч студентов, из них 58 тысяч — в колледжах и 27 тысяч — в вузах. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В 2022 году в областные вузы поступили более четырех тысяч студентов и свыше 18,5 тысячи новых студентов были зачислены в колледжи.

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«Это уже традиционно высокий показатель для нашего региона. В колледжах абитуриенты наибольший интерес проявляют к информационным системам и программированию. А в вузах наиболее популярными специальностями являются педагогические и инженерно-технические. Конкурс на место довольно серьезный, поступают не все, мы отбираем лучших», — подчеркнула Каклюгина.

В Московской области работает портал «Учись и работай в Подмосковье». На ресурсе размещена подробная информация о колледжах, вузах и направлениях подготовки.

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