Подмосковные вузы и колледжи приняли свыше 22 тысяч студентов в новом учебном году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковные вузы и колледжи приняли свыше 22 тысяч студентов в новом учебном году Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Всего более 85 тысяч студентов обучаются в вузах и колледжах Московской области. Наибольший интерес молодые люди проявляют к информационным системам и программированию.

В областных колледжах и вузах обучаются свыше 85 тысяч студентов, из них 58 тысяч — в колледжах и 27 тысяч — в вузах. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

В 2022 году в областные вузы поступили более четырех тысяч студентов и свыше 18,5 тысячи новых студентов были зачислены в колледжи.

Реклама

«Это уже традиционно высокий показатель для нашего региона. В колледжах абитуриенты наибольший интерес проявляют к информационным системам и программированию. А в вузах наиболее популярными специальностями являются педагогические и инженерно-технические. Конкурс на место довольно серьезный, поступают не все, мы отбираем лучших», — подчеркнула Каклюгина.

В Московской области работает портал «Учись и работай в Подмосковье». На ресурсе размещена подробная информация о колледжах, вузах и направлениях подготовки.

0 0 0 0 0 0