Подмосковные врачи вывели из комы попавшего под поезд парня

В Можайскую центральную районную больницу доставили молодого человека, который после попадания под поезд находился в крайне тяжелом состоянии. У него обнаружили черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы и осколочные раны. Тем не менее врачам удалось спасти тяжелого пациента.

Первым делом в больнице начали противошоковую терапию. На фоне того, что состояние было очень тяжелым, мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

«Под общим наркозом проводилась первичная хирургическая обработка обширных ран, сделан гемостаз. 17 суток пациент находился в палате реанимации, где ему проводились продленная вентиляция легких, интенсивная противошоковая, антибактериальная, седативная и симптоматическая терапия», — рассказал заведующий отделением хирургии Можайской центральной районной больницы Александр Акименко.

Несмотря на все процедуры, состояние пациента так и оставалось тяжелым. Примерно неделю ему пришлось пролежать неподвижно, после чего начался некроз мышц, мог возникнуть сепсис. В итоге некротические ткани решено было удалить. Мужчине промывали раны, постоянно меняли повязки, дренировали больные места. В итоге молодой человек все-таки пришел в сознание, его состояние смогли стабилизировать медики. На 27-е сутки пациент был выписан для дальнейшего амбулаторного наблюдения по месту жительства.

В Подмосковье с подачи губернатора Андрея Воробьева активно развивается медицина. Для больниц закупается самое современное оборудование, а по программам в регион привлекаются самые квалифицированные кадры.