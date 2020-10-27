Подмосковные врачи вылечили пациентку с тяжелым заболеванием от COVID-19

Врачи Красногорской больницы №1 вылечили пациентку с аутоиммунным заболеванием от COVID-19. За жизнь женщины медики боролись около месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила с COVID-19 в больницу Красногорска. Лечение усложняло ее тяжелое заболевание. 10 лет назад ей диагностировали миастению. Это аутоиммунное заболевание с нарушением нервно-мышечной проводимости. Для того, чтобы у пациента не возник криз, необходимо постоянное лечение.

Медики отметили, что ухудшение при миастении может наступить даже после простой ОРВИ.

«Причиной клинического ухудшения миастении может стать даже обычная ОРВИ, а у пациентки был диагностирован коронавирус с двусторонним поражением легких около 50%. Женщина была в сознании, но не могла дышать. Это был сложный клинический случай, когда нужно было устранить и неврологические проблемы, и вылечить от COVID-19 пациентку с поражением легких, у которой и так развилась выраженная дыхательная недостаточность из-за миастенического криза», — объяснил заведующий неврологическим отделением Максим Сутормин.

Спасали пациентку медики Красногорской больницы больше месяца. Почти три недели женщина находилась на ИВЛ, а после снятия с аппарата она заново училась дышать, постепенно самочувствие пациентки улучшилось. Ее уже отпустили домой.