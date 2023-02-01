Подмосковье 01 февраля 2023, 09:28 Подмосковные врачи впервые в России выполнили хирургическое растворение тромбов у беременной

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Врачи больницы Домодедова впервые в России провели хирургическое растворение тромба у беременной женщины. Инновационный метод поможет сохранить больше жизней и повысить качество жизни будущих мам.

Женщина 30 лет обратилась за помощью в больницу на девятой неделе беременности. Ее беспокоил тяжелый токсикоз, головные боли, слабость и сонливость Врачи диагностировали у нее острый тотальный тромбоз всех крупных венозных коллекторов головного мозга. Такое состояние могло привести к летальному исходу. За сутки состояние пациентки ухудшилось, и ее пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.

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Беременную экстренно перевели в сосудистый центр, где провели операцию. Эндоваскулярным методом ей удалили тромбы из всех синусов головного мозга, а также провели тромболизис. Ранее врачи не применяли хирургическое растворение тромбов у бремененных.

Спустя две недели женщину выписали в стабильном состоянии под наблюдение невролога. На протяжении всей беременности она получала необходимую терапию и смогла родить здорового мальчика весом 2,9 килограмма и ростом 47 сантиметров.

Ранее губернатор напомнил о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Новая областная программа позволит им получить земельные участки для строительства частных домов.

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