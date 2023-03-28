Подмосковье 28 марта 2023, 16:20 Подмосковные врачи успешно приняли роды у женщины с миомой размером 20 сантиметров Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 25 лет поступила в МОНИИАГ с миомами матки размером до 20 сантиметров на пятой неделе беременности. Гинекологи помогли ей сохранить плод и родить здоровую двойню.

Как рассказала руководитель акушерского обсервационного отделения Екатерина Ефимкова, миома — это доброкачественная опухоль, образование которой повышает риски выкидыша.

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«Возможно нарушение питания миомы и некроз миоматозного узла, что может спровоцировать воспаление вплоть до развития гнойно-септических осложнений», — объяснила она.

Диагностика показала, что пациента была беременна двойней, имеющей одну общую плаценту. В таких случаях возможны осложнения, связанные с неравномерным распределением крови между плодами. Чтобы избежать рисков, женщина регулярно проходила обследование, а на 22-недельном сроке ей установили акушерский пессарий, позволяющий снизить вероятность досрочных родов.

«В дальнейшем при плановой госпитализации на сроке 36 недель он был удален, но на УЗИ были выявлены признаки гипоксии одного из плодов, в связи с чем мы родоразрешили пациентку», — добавила Екатерина Ефимкова.

Благодаря работе врачей женщина родила двух девочек. Они чувствуют себя хорошо и вместе с мамой были выписаны домой.

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