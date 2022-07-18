Подмосковные врачи удалили женщине опухоль яичника размером 25 см

В больницу в Красногорске поступила 76-летняя женщина, которую мучили тянущие боли внизу живота. Ей сделали КТ, на которой медики обнаружили опухоль левого яичника огромных размеров — 20 на 25 сантиметров. В итоге новообразование удалось оперативно удалить.

Пациентка долгое время не проходила медицинских обследований и не знала, что у нее начала образовываться опухоль. Судя по всему, она росла у нее примерно 15 лет. Беспокоить образование начало, когда перекрутилась его ножка.

«Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Ли.

В итоге операцию удалось провести успешно. Пациентку уже постепенно готовят к выписке, она находится в удовлетворительном состоянии. Врачи еще раз напомнили, насколько важно вовремя проходить диспансеризацию и проверять свой организм на медицинских обследованиях. Именно так легче всего выявить все заболевания на самой ранней стадии, тогда получится вовремя пройти лечение, оно будет гораздо легче.