Подмосковные врачи удалили у мужчины жировик весом 10 килограммов

В поликлинику Раменской областной больницы обратился мужчина в возрасте 50 лет. Он жаловался, что большое новообразование на теле стало причинять ему сильный дискомфорт. Пациент поделился, что опухоль росла у него в течение примерно 15 лет. Однако за все это время он только один раз обратился за медицинской помощью.

Обращение было пять лет назад, но тогда попытка удаления новообразования оказалась неудачной. Выяснилось, что у мужчины была липома — доброкачественное образование в подкожно-жировой клетчатке, которое не болит и может возникнуть практически на любом участке тела, например, на голове или конечностях.

«Липомы крупных размеров опасны „перерождением“ в онкологическое заболевание, требуют регулярного наблюдения у врача и должны удаляться в плановом порядке. Мы провели операцию и удалили новообразование, вес которого составил 10 килограммов», — сказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.

Медики провели гистологию и отметили, что опухоль носила доброкачественный характер. Мужчину уже выписали из стационара на амбулаторное наблюдение.

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