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    08 августа 2022, 15:08

    Подмосковные врачи удалили у мужчины жировик весом 10 килограммов

    Ирэна Вороник

    В поликлинику Раменской областной больницы обратился мужчина в возрасте 50 лет. Он жаловался, что большое новообразование на теле стало причинять ему сильный дискомфорт. Пациент поделился, что опухоль росла у него в течение примерно 15 лет. Однако за все это время он только один раз обратился за медицинской помощью.

    Подмосковные врачи удалили у мужчины жировик весом 10 килограммов

    Обращение было пять лет назад, но тогда попытка удаления новообразования оказалась неудачной. Выяснилось, что у мужчины была липома — доброкачественное образование в подкожно-жировой клетчатке, которое не болит и может возникнуть практически на любом участке тела, например, на голове или конечностях.

    «Липомы крупных размеров опасны „перерождением“ в онкологическое заболевание, требуют регулярного наблюдения у врача и должны удаляться в плановом порядке. Мы провели операцию и удалили новообразование, вес которого составил 10 килограммов», — сказал заведующий хирургическим отделением Михаил Кошелев.

    Медики провели гистологию и отметили, что опухоль носила доброкачественный характер. Мужчину уже выписали из стационара на амбулаторное наблюдение.

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