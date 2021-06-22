Подмосковные врачи удалили пациентке 20-сантиметровую опухоль яичника

Врачи Центра репродуктивного здоровья подростков Подмосковья в Долгопрудном удалили пациентке опухоль яичника диаметром 20 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Девушка поступила в Центр репродуктивного здоровья подростков Московской области в Долгопрудном после прохождения медкомиссии. 17-летняя пациентка во время прохождения врачей для работы узнала, что у нее образовалась опухоль.

«В результате проведенной диагностики у девушки выявили гигантскую доброкачественную опухоль левого яичника, которая в диаметре достигала 20 сантиметров. Мы провели сложную операцию лапароскопически, то есть через небольшие проколы удалили новообразование. Из-за гигантских размеров опухоли спасти левый яичник не удалось, однако репродуктивную функцию пациентке мы сохранили», — пояснила заведующая Центром охраны репродуктивного здоровья подростков Подмосковья, доктор медицинских наук Елена Сибирская.

Врачи напомнили всем жителям Московской области, что важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Девушка узнала об опухоли, когда та стала огромных размеров. Это произошло из-за того, что она не посещала врача.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.