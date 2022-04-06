Подмосковные врачи удалили гигантскую кисту пациентке и сохранили беременность

Врачи гинекологического отделения Дубненской больницы удалили у беременной пациентки гигантскую кисту. В диаметре новообразование достигло 9 см. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пациентка в возрасте 28 лет поступила в больницу на сроке беременности 17 недель. Женщина пришла в женскую консультацию для планового УЗИ-исследования по поводу беременности. Во ходе диагностики медики обнаружили у нее крупную кисту.

«После проведенного обследования принято решение о проведении лапароскопической операции. С помощью современного оборудования хирургическим путем, но без полостных разрезов, удалена дермоидная киста яичника 9 см в диаметре, содержащая волосы и жир. Беременность пациентки при этом удалось сохранить», — рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В дальнейшем ей рекомендовано наблюдение в женской консультации по поводу беременности.