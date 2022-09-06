Подмосковные врачи удалили 26-летней девушке 50 миом за раз | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 16:59)

Подмосковные врачи удалили 26-летней девушке 50 миом за раз

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В гинекологическом отделении Домодедовской больницы оказалась 26-летняя пациентка, которая пожаловалась на боли в животе и кровотечение. Ей провели диагностику и выяснили, что у нее в матке находилось множество миоматозных узлов. Ситуация была достаточно сложная, поскольку врачам было важно сохранить девушке возможность беременеть и рожать, чтобы в будущем она смогла стать матерью.

«Операция выполнялась открытым доступом с временным прекращением кровотока в матке, что позволило избежать большой кровопотери во время операции. В результате было удалено 50 миоматозных узлов различного размера и локализации. Общий вес удаленных новообразований составил более двух килограммов», — сказала главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

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В итоге репродуктивную функцию пациентке удалось сохранить. По результатам контрольного УЗИ выяснилось, что матка в итоге сократилась, у нее появились нормальные размеры и форма. Саму девушку уже выписали из больницы. Специалисты еще раз напомнили, что регулярно проходить профессиональные осмотры очень важно, чтобы выявлять все патологии на ранней стадии.

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