Подмосковье 06 марта 2023, 12:03 Подмосковные врачи стали участниками Конгресса педиатров России

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Специалисты Долгопрудненской городской больницы приняли участие в работе Конгресса педиатров России с международным участием. На мероприятии обсудили передовые практики лечения детей и другие актуальные вопросы здравоохранения.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елена Голуб и педиатр-нефролог Юлия Химова из Долгопрудного стали участницами работы форума. Специалисты со всей России обсудили вопросы социальной педиатрии и качества оказания помощи, школьную медицину и иммунопрофилактику, детскую хирургию и другие важные аспекты лечения детей.

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Полученные здания будут доведены до сотрудников поликлиник Долгопрудного.

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В январе губернатор Воробьев поручил усилить привлечение медицинских специалистов в Подмосковье.

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