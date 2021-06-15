Подмосковные врачи спасли жизнь пациентке, проходившей с внутриматочной спиралью 20 лет

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино спасли пациентку, которая 20 лет проходила с внутриматочной спиралью. При этом срок ее использования составляет всего пять лет. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Женщина поступила в больницу с высокой температурой и интоксикацией.

«У женщины была температура около 39 градусов почти 10 дней, но она оставалась дома и пила антибиотики. Когда уже началась интоксикация организма от гнойного процесса, поступила к нам. Мы „поймали“ ситуацию на стадии местного перитонита органов малого таза, и перед операцией была возможность провести детоксикацию», — пояснила заведующая гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Елена Габасова.

Жизнь пациентки при поступлении в отделение была в опасности. Воспаление распространилось не только половые органы, но также затронуло толстую кишку. Бригада врачей разных направлений провела сложную операцию. Чтобы спасти женщину, медикам пришлось удалить репродуктивные органы. После восстановления пациентке предстоит реконструктивная операция на кишечнике.

«В данной ситуации даже не шла речь о сохранении женских органов — произошло гнойное расплавление всех прилежащих органов. Кроме удаления, другого выхода сохранить жизнь пациентке просто не было. Следует помнить, что срок, на который ставится спираль — пять лет. Потом ее необходимо удалить и через несколько месяцев, при желании, поставить новую. Но женщины забывают про это, а потом расплачиваются своим здоровьем», — добавила Елена Габасова.

Медики напомнили, что у внутриматочной спирали есть противопоказания. Поэтому перед использованием такого метода контрацепции необходима консультация с гинекологом. Также для того, чтобы избежать летального исхода, нужно регулярно посещать врача. Гинеколог на осмотре может увидеть самое начало воспалительного процесса. Тогда появляется возможность вовремя начать лечение.

В Пушкинской больнице рассказали, что врачи учреждения в среднем 10 раз в год оперируют пациенток с воспалительным гинекологическим заболеванием. И большинство из них вызвано именно «забытыми» спиралями.