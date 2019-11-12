Ела волосы в течение 10 лет. Подмосковные врачи спасли женщину с синдромом Рапунцель
Женщину, которая страдает трихофагией (навязчивое поедание волос, так называемый «синдром Рапунцель»), прооперировали люберецкие медики. Поедание волос в течение 10 лет привело к тому, что они скопились в желудочно-кишечном тракте.
Как рассказал врач-хирург, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии Николай Матвеев, пациентка употребляла в пищу волосы, еще учась в школе, но почему-то не придавала этому никакого значения. В результате такого «питания» из съеденных волос образовался слепок желудка с консистенцией войлока. Размеры кома составили 20×15 см.
«Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом — через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне», — уточнил Николай Матвеев. По словам доктора, сейчас женщина уже готовится к выписке.
Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Борис Белозеров, в свою очередь, пояснил, что трихофагия встречается достаточно редко, но если это заболевание вовремя не диагностировать, то оно может привести к летальному исходу.
«Во избежание вышеназванных последствий крайне важно обратиться к своему участковому психиатру для прохождения лечения», — подчеркнул Борис Белозеров.