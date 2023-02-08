Подмосковье 08 февраля 2023, 13:15 Подмосковные врачи спасли женщину с опухолью весом 17 килограммов

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Хирурги Московского областного онкодиспансера спасли пациентку с саркомой матки. Ей удалили опухоль весом 17 килограммов и диаметров более 65 сантиметров.

Женщина обратилась в диспансер с жалобами на боль в животе и невозможность ходить, дышать и спать. Врачи поставили диагноз — саркома матки. Такую опухоль можно предупредить, если соблюдать правила личной гигиены и регулярно проходить плановые осмотры.

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Заведующий отделением Алексей Дзасохов рассказал, что пациентке провели операцию.

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«Мы выполнили экстирпацию матки с придатками и после 2 недель наблюдения выписали пациентку под наблюдение врача-онколога по месту жительства», — поделился он.

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