Подмосковные врачи спасли женщину с гигантской миомой и кровотечением

В Ногинскую больницу поступила 50-летняя женщина, у которой открылось маточное кровотечение. Примерно пять лет назад у нее выявили миому матки, которая к тому моменту достигла размера шести недель беременности. Однако после того визита пациентка больше не обращалась к врачу.

Последний год у женщины начались сильные боли внизу живота, он увеличился в размерах, также у нее были обильные менструации.

«После осмотра выявлена гигантская миома матки, достигшая размера характерного для 30 недели беременности. Была принято решение о проведении операции по ее удалению. Операционное вмешательство прошло успешно. На данный момент пациентка в удовлетворительном состоянии, готовится к выписке из стационара», — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ольга Шафрастова.

Миома матки очень часто встречается у женщин. Однако несмотря на все предостережения, не все после ее обнаружения решают обратиться за медицинской помощью. Врачи говорят, что такое поведение — большая ошибка. Дело в том, что миома не может самостоятельно полностью пропасть, и народные средства в таком случае остаются бессильными. Любые задержки в начале лечения могут только привести к дальнейшим осложнениям.

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