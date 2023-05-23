Подмосковье 23 мая 2023, 14:39 Пациентку с двумя формами вирусного гепатита спасли в больнице в Дубне Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина 39 лет поступила в больницу Дубны с пожелтевшими белками глаз и кожей, слабостью и головокружением. После обследования врачи выявили у нее сочетание гепатитов B и E, крайне опасное для жизни.

Врачи отметили, что такое сочетание разных форм гепатита — редкое и очень опасное заболевание. Оно может привести к тяжелому повреждению печени и циррозу.

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Чтобы выбрать правильную тактику лечения, врачи из Дубны организовали телемедицинский консилиум с участием главного гепатолога Министерства здравоохранения Подмосковья Павла Богомолова и реаниматологов из МОНИКИ имени Владимирского.

«Сначала мы провели эффективную противовирусную, дезинтоксикационную терапию. В течение 10 дней пациентка находилась на ИВЛ, а после стабилизации ее перевели для дальнейшего восстановления в инфекционное отделение», — рассказал главный врач больницы в Дубне Игорь Давронов.

В итоге гепатит E был успешно вылечен. Продолжается противовирусная терапия в отношении гепатита В. Благодаря профессионализму и взаимодействию подмосковных врачей, сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

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