Врачи в Подмосковье спасли мужчину, сломавшего руку на армрестлинге | 360°

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Врачи в Подмосковье спасли мужчину, сломавшего руку на армрестлинге

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В отделение травматологии филиала Балашихинской больницы поступил пациент 31 года. Было выявлено, что у него закрытый перелом нижней трети правой плечевой кости со смещением. Сам мужчина рассказал, что травму он получил на тренировке по армрестлингу.

«Пациенту была проведена открытая репозиция перелома и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной. Операция прошла успешно. Однако реабилитация займет еще длительное время», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии филиала № 3 Алексей Шебашев.

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Специалисты рассказали, что бывает достаточно высокий риск получения травм во время тренировок. На это может повлиять множество факторов — например, возраст или пол, состояние здоровья или уровень физической подготовки. Очень важно ответственно подходить к занятиям спорта и предварительно начинать их со специальной разминки.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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