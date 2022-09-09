Врачи в Подмосковье спасли мужчину, сломавшего руку на армрестлинге | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врачи в Подмосковье спасли мужчину, сломавшего руку на армрестлинге

Читать 360tv в

В отделение травматологии филиала Балашихинской больницы поступил пациент 31 года. Было выявлено, что у него закрытый перелом нижней трети правой плечевой кости со смещением. Сам мужчина рассказал, что травму он получил на тренировке по армрестлингу.

«Пациенту была проведена открытая репозиция перелома и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной. Операция прошла успешно. Однако реабилитация займет еще длительное время», — сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии филиала № 3 Алексей Шебашев.

Реклама

Специалисты рассказали, что бывает достаточно высокий риск получения травм во время тренировок. На это может повлиять множество факторов — например, возраст или пол, состояние здоровья или уровень физической подготовки. Очень важно ответственно подходить к занятиям спорта и предварительно начинать их со специальной разминки.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

0 0 0 0 0 0