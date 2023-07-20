Подмосковье 20 июля 2023, 15:48 Подмосковные врачи спасли руку 16-летнего подростка после травмы от упавшего стекла РИА «Новости»

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) провели операцию на руке 16-летнего подростка. Молодой человек попал в медучреждение с множественными ранами кисти и предплечья после падения стекла межкомнатной двери.

По словам заведующего операционным блоком Сергея Хохлова, ребенок получил серьезную травму. После осмотра медики пришли к выводу, что простого наложения швов будет недостаточно.

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«Мы провели ревизию раны, сухожильного аппарата, карпального канала — узкого туннеля, через который в руке проходят срединный нерв и сухожилия сгибателей пальцев. В ходе операции была восстановлена целостность сухожилий и канала», — отметил доктор.

На текущий момент юный пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке, врачам удалось сохранить двигательную функцию руки. Также подростку предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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