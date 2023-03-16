Подмосковье 16 марта 2023, 12:59 Врачи из Подмосковья спасли ребенка с комком волос в желудке размером 13 сантиметров

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В больницу Подольска доставили 12-летнюю девочку с жалобами на боль в животе. Обследование показал в ее желудке комок волос размером 13 сантиметров. На протяжении долгого времени она их ела.

Заведующая отделением детской хирургии Римма Ромашкина рассказала, что комок занимал две трети желудка и уходил в двенадцатиперстную кишку. Девочке провели операцию, которая заняла полтора часа. Сейчас она чувствует себя хорошо — ей порекомендовали пройти лечение у психотерапевта.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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